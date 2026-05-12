В детском саду Германии случайно нашли настоящий клад, включая €6000 наличными

12 мая 2026, 17:59

WELT: Воспитанник берлинского детсада нашел клад во время прогулки

В Берлине воспитанник детского сада на прогулке случайно отыскал настоящий клад. Об этом сообщает издание WELT.





Необычная находка была на детской площадке в районе Вильмерсдорф. Как рассказали в столичной полиции, под кустами в земле спрятали серебряные монеты, золотые украшения, наручные часы, шесть тысяч евро наличными и даже небольшой золотой слиток.



Воспитательница вместе с отцом ребенка собрали ценности и передали их в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение предметов и проверяют, не являются ли они похищенными. Заявлений о пропаже таких вещей пока не поступало.



