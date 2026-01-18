«Просто драка»: В Майкопе толпа подростков устроила жестокую расправу над девочкой

18 января 2026, 18:17

У гимназии в Майкопе подростки из мести избили 15-летнюю школьницу

Фото: Istock/:chameleonseye

В Майкопе группа подростков избила свою знакомую. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка попала в больницу с сотрясением мозга и травмами почек.