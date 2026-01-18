«Просто драка»: В Майкопе толпа подростков устроила жестокую расправу над девочкой
В Майкопе группа подростков избила свою знакомую. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка попала в больницу с сотрясением мозга и травмами почек.
15-летняя Диана возвращалась вечером с курсов. У 22-й гимназии её ждали пять девушек и несколько парней. Они сбили школьницу с ног и начали избивать. Юноши в это время снимали всё на телефоны.
Прохожие бросились на помощь. Подростки разбежались. Одна из женщин помогла жертве дойти до дома, откуда вызвали скорую. Сейчас девушка находится в больнице. Мать потерпевшей считает нападение местью.
Она говорит, что парень одной из напавших расстался с ней из-за травли в адрес Дианы, и та решила отомстить. Родители лишь некоторых подростков связались с семьёй пострадавшей. Одна из матерей назвала произошедшее обычной дракой.
Ранее в Екатеринбурге школьницу выманили из дома и избили толпой.
Читайте также: