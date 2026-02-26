В ДНР мужчина в пьяном угаре убил товарища за отказ покормить кота

26 февраля 2026, 21:46

Житель Зугрэса стал фигурантом дела об убийстве после отказа покормить кота

Фото: Istock/Lightspruch

Житель города Зугрэса нанёс знакомому смертельные травмы из-за отказа покормить кота. В МВД по Донецкой Народной Республике уточнили, что трагедия произошла во время застолья.