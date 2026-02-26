В ДНР мужчина в пьяном угаре убил товарища за отказ покормить кота
Житель города Зугрэса нанёс знакомому смертельные травмы из-за отказа покормить кота. В МВД по Донецкой Народной Республике уточнили, что трагедия произошла во время застолья.
По информации ведомства, двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент фигурант попросил приятеля насыпать корм коту, однако тот ответил отказом. Это спровоцировало ссору, в ходе которой подозреваемый жестоко избил оппонента.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Прибывшие на вызов оперативники задержали нападавшего по горячим следам.
Следователи квалифицировали действия задержанного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время материалы уголовного дела переданы в СУ СК РФ по республике для дальнейшего расследования.
