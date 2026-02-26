В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки
Следователи задержали мужчину по подозрению в похищении девятилетней девочки в Смоленске. Как сообщает Telegram-канал Mash, ребёнка искали трое суток.
Утром 24 февраля школьница вышла на прогулку с собакой на улице Маршала Еременко. Через некоторое время домашний питомец находился во дворе один, а девочка не вернулась домой.
Неподалёку от заброшенных строений местные жители обнаружили розовую шапку, предположительно принадлежащую пропавшей. По этому факту региональное управление СК России возбудило уголовное дело.
26 февраля сотрудники правоохранительных органов нашли ребёнка в одной из квартир Заднепровского района. В жилом помещении находился и 42-летний мужчина. Полицейские задержали его. В настоящий момент девочка находится в больнице, врачи проводят её осмотр.
