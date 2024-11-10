В Домодедово произошел крупный пожар на складе

Фото: istockphoto.com/ru/Distortion Media
В селе Ям загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают 23 специалиста и 5 единиц техники.
По информации ведомства на 13:23 мск, пожар в Подмосковье локализован. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории гаражного кооператива в Калужской области в результате атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На севере Москвы в квартире взорвался газ, есть пострадавшие
Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве
МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры
По информации ведомства на 13:23 мск, пожар в Подмосковье локализован. Иные подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории гаражного кооператива в Калужской области в результате атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На севере Москвы в квартире взорвался газ, есть пострадавшие
Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве
МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры
Екатерина Коршунова