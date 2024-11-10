В Домодедово произошел крупный пожар на складе

Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Георгия Сатюкова. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС. Во время расследования дела о взятке в 4,9 млрд, как отмечается, выяснилось, что обвиняемый оформлял имущество на членов своей семьи.