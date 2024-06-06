В Москве из перевернувшегося автозака спасают людей

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На юго-западе Москвы перевернулся автозак с людьми, их вытаскивают через люк в крыше. Об этом сообщил Телеграм-канал Shot.
По данным издания, ДТП произошло примерно в 23:40 на Люблинской улице. По предварительным данным, на момент аварии внутри находились заключённые. В настоящее время их вытаскивают через люки в крыше. На месте происшествия находятся несколько бригад скорой помощи, МВД и пожарные. Официальных сведений о пострадавших не поступало.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что после трагедии в Кемерове с участием трамвая нужно проверить весь общественный транспорт по России. Утром 6 мая на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. По словам мэра города Дмитрия Анисимова, один человек скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак