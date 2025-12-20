В Омской области страшная авария с рейсовым автобусом оборвала шесть жизней
В Омской области на федеральной трассе Р-402 произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Столкновение трёх транспортных средств случилось 20 декабря в 12:15 по местному времени на 548-м километре автодороги.
В аварии участвовали рейсовый автобус, легковой автомобиль и грузовая машина. В результате ДТП шесть человек погибли на месте, ещё пятеро получили ранения. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что медики оказывают потерпевшим всю необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует организацию лечения.
Ранее в аварии с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек.
Читайте также: