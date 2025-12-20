Достижения.рф

В Омской области страшная авария с рейсовым автобусом оборвала шесть жизней

В Омской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек, ещё пятеро пострадали
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области на федеральной трассе Р-402 произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



Столкновение трёх транспортных средств случилось 20 декабря в 12:15 по местному времени на 548-м километре автодороги.

В аварии участвовали рейсовый автобус, легковой автомобиль и грузовая машина. В результате ДТП шесть человек погибли на месте, ещё пятеро получили ранения. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что медики оказывают потерпевшим всю необходимую помощь. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов лично контролирует организацию лечения.

Ранее в аварии с автобусом под Новосибирском пострадали семь человек.

Ольга Щелокова

