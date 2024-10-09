В Дубне школьники открыли стрельбу по 41-летнему местному жителю

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В подмосковной Дубне школьники избили мужчину, после чего выстрелили в него из пневматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».
Отмечается, что несколько молодых людей 2006, 2008 и 2010 годов рождения накануне днём напали на 41-летнего мужчину. Они избили его, после чего один из подростков достал пистолет и произвёл выстрел.
Всех участников конфликта задержали. У них изъяли пневматический пистолет и поставили на учёт в детской комнате полиции.
Пострадавший мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Если специалистами будет установлено наличие телесных повреждений, то нападавшие получат серьёзное наказание.
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Всех участников конфликта задержали. У них изъяли пневматический пистолет и поставили на учёт в детской комнате полиции.
Пострадавший мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Если специалистами будет установлено наличие телесных повреждений, то нападавшие получат серьёзное наказание.
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Анастасия Чинкова