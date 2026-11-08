В Египте опубликовали видео изнутри перевернувшихся вагонов поезда
В социальных сетях распространяются кадры, снятые пассажирами железнодорожной аварии в египетской провинции Гиза. На видео люди с криками пытаются отогнуть металлические конструкции перевернувшихся вагонов, чтобы выбраться наружу. Снаружи в этот момент уже собралась толпа.
Авария произошла днем после столкновения двух поездов, в результате которого вагоны опрокинулись. По предварительным данным, погиб машинист одного из локомотивов.
Как минимум семь человек стали жертвами происшествия, еще не менее 64 пассажиров получили травмы. По информации Российского союза туриндустрии, организованных групп туристов из России в этом поезде не было.
Ранее в Приморье поезд отбросил машину на светофор при ДТП на железнодорожном переезде. Инцидент произошёл ночью.
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