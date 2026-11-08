В Египте опубликовали видео изнутри перевернувшихся вагонов поезда

08 ноября 2026, 20:44

В Египте в соцсетях появилось видео изнутри перевернувшихся вагонов поезда

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В социальных сетях распространяются кадры, снятые пассажирами железнодорожной аварии в египетской провинции Гиза. На видео люди с криками пытаются отогнуть металлические конструкции перевернувшихся вагонов, чтобы выбраться наружу. Снаружи в этот момент уже собралась толпа.