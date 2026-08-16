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В Египте задержали гражданина России за неправильное поведение в исламе

В Шарм-эль-Шейхе задержали Миронова за неправильное поведение в исламе
Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

В египетском отеле Renaissance, расположенном в Шарм-эль-Шейхе, задержали российского гражданина Миронова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство РФ в арабской республике.



В настоящий момент в отношении соотечественника ведется судебное разбирательство. В посольстве выражают надежду, что все выдвинутые против россиянина обвинения снимут, и он вскоре получит возможность вернуться в Россию.

Дипломаты уточнили, что задержанному инкриминируют несоблюдение норм поведения, установленных в исламе. Сотрудники консульского отдела держат развитие событий на контроле, поддерживая постоянную связь с египетскими компетентными органами и родными задержанного.

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Никита Кротов

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