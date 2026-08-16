В Египте задержали гражданина России за неправильное поведение в исламе

16 августа 2026, 17:39

В Шарм-эль-Шейхе задержали Миронова за неправильное поведение в исламе

Фото: istockphoto/Anton Aleksenko

В египетском отеле Renaissance, расположенном в Шарм-эль-Шейхе, задержали российского гражданина Миронова. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на дипломатическое ведомство РФ в арабской республике.