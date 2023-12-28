В Егорьевске подросток готовил вооруженное нападение на школу

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В подмосковном Егорьевске 15-летний подросток готовил вооруженное нападение на школу №5, однако силовики смогли предотвратить ЧП. Об этом сообщает Shot.
По данному факту возбуждено сразу два уголовных дела о покушении на убийство двух и более несовершеннолетних, а также об участии в деятельности террористической организации. Максимальные наказания по данным статьям – 15 и 20 лет.
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