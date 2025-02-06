Компания Андрея Малахова подала иск на 406 тыс рублей

Андрей Малахов (Фото: ВКонакте @andrey_malakhov007)
Компания телеведущего Андрея Малахова подала иск в суд. Она собирается взыскать с подрядчика почти полмиллиона рублей, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Истцом является ООО «ТВ Хит Продакшн». Компания Андрея Малахова обратилась в Арбитражный суд.
Согласно иску, фирма требует взыскать с подрядчика 406 тысяч 700 рублей. Дело связано с ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда.
Уточнялось, что ответчик — фирма, которая специализируется на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования. Источник обратил внимание, что дело может быть связано с условиями в офисе.
Ранее сообщалось, что треш-блогер Фрося посмеялась над штрафом, присвоенным ей судом за плевок в лицо певице Mia Boyka. Она отметила, что морально удовлетворена в конфликте с исполнительницей.
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Согласно иску, фирма требует взыскать с подрядчика 406 тысяч 700 рублей. Дело связано с ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда.
Уточнялось, что ответчик — фирма, которая специализируется на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования. Источник обратил внимание, что дело может быть связано с условиями в офисе.
Ранее сообщалось, что треш-блогер Фрося посмеялась над штрафом, присвоенным ей судом за плевок в лицо певице Mia Boyka. Она отметила, что морально удовлетворена в конфликте с исполнительницей.
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Ольга Енгалычева