В Москве мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове

Фото: iStock/Andranik Hakobyan
Мужчина зашёл в отделением кредитной организации в Москве, напал на сотрудницу, ударил её по голове и прошёл в помещение кассы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл рано утром в субботу в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.
После произошёдшего Кузьминская межрайонная прокуратура приступила к координированию работы правоохранительных органов, контролю за принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установлению всех обстоятельств случившегося и личности напавшего.
В распоряжении прокуратуры имеется запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах не видно лица мужчины, поскольку он был в капюшоне. После установления его личности последует задержание.
Читайте также:
Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области
Напился и убил семерых сослуживцев: Российскому военному грозит пожизненное заключение
Участник шоу «Давай поженимся» обвинен в убийстве 10-летней давности
После произошёдшего Кузьминская межрайонная прокуратура приступила к координированию работы правоохранительных органов, контролю за принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установлению всех обстоятельств случившегося и личности напавшего.
В распоряжении прокуратуры имеется запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах не видно лица мужчины, поскольку он был в капюшоне. После установления его личности последует задержание.
Читайте также:
Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области
Напился и убил семерых сослуживцев: Российскому военному грозит пожизненное заключение
Участник шоу «Давай поженимся» обвинен в убийстве 10-летней давности
Анастасия Чинкова