В Турции ученик стрелял в директора школы
Ученик стрелял в директора на территории школы в Турции. Об этом пишет газета Turkiye.
По предварительным данным, огонь открыл 12-летний мальчик. В связи с происшествием полицейские задержали как самого подростка, так и его отца. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства нападения. Правоохранители проводят расследование.
