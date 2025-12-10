Волк утащил младенца у спящей матери и съел его
В Индии волк утащил младенца у спящей матери и съел его. Об этом пишет газета The Indian Express.
Трагедия произошла ночью в деревне Маллаханпурва в штате Уттар-Прадеш. В роковой день дикий зверь пробрался в дом, пока все спали. Почувствовав движение, женщина проснулась и увидела, как хищник убегает с ее четырехмесячным ребенком. Останки младенца позже нашли в сахарном тростнике на расстоянии километра.
Это нападение стало четвертым за десять дней в округе Кайзергандж. Местные власти возобновили операцию по поимке хищников. Их выслеживают с помощью дронов с тепловизорами и фотоловушек.
Осенью в регионе ликвидировали стаю из четырех волков, которые растерзали восемь человек. Сейчас атаки, по всей видимости, совершают особи-одиночки.
Читайте также: