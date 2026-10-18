Священник умер во время службы из-за упавшего креста
В Эквадоре священник погиб во время службы из-за упавшего креста. Об этом сообщило издание elperiodico.
Трагедия произошла во время ежедневной мессы в церкви Перпетуо Сокорро в городе Гуаякиль. На опубликованных кадрах видно, как большой деревянный крест отваливается от стены и падает на отца Патрисио Альфредо Санчеса Молинари.
После этого к нему подбегают прихожане и пытаются привести в чувство, но безуспешно. Полученные пастором травмы оказались несовместимы с жизнью.
Ранее сообщалось, что 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых жителей Польши, в том числе троих священников. Один из пострадавших скончался, состояние еще двоих оценивалось как угрожающее жизни.
Позднее стало известно, что нападавшего поместили в психиатрическую больницу.
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