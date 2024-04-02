В Электростали росгаврдейцы задержали по горячим следам похитителя ноутбука

Мужчину, подозреваемого в краже из магазина техники, задержали в Электростали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Московской области.
«В ходе патрулирования улиц сотрудники Росгвардии заметили мужчину, похожего по приметам на человека, на которого пришла ориентировка в связи с кражей ноутбука из магазина техники. Мужчину задержали и доставили в полицию», — говорится в сообщении.Выяснилось, что задержанный — 25-летний житель Ногинска. Он рассказал, что забрал ноутбук с витрины магазина, так как захотел сделать себе подарок на день рождения.
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