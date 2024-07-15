В Электростали задержали мошенника, выманившего у пенсионерки 9 млн рублей

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24-летнего уроженца Северного Кавказа, обманувшего пожилую жительницу Электростали более чем на 9 млн рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«67-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что вклады пенсионерки под угрозой, и о том, как их защитить, ей расскажут сотрудник Центробанка и следователь. Следуя указаниям злоумышленников, женщина сняла все свои сбережения с разных счетов и перенесла на якобы безопасный счёт. Ущерб составил свыше 9 млн рублей», — говорится в сообщении.Задержанный уроженец Северного Кавказа рассказал, что его частью работы было обналичивание денег со счетов и распределение их между участниками банды.
Сейчас полиция разыскивает остальных членов преступной группы.
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Лев Каштанов