Россиянин сошёл с яхты и устроил бойню с полицией на берегу Сицилии
Россиянин сошёл с яхты и устроил драку с полицией на берегу Сицилии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
24-летний молодой человек отдыхал с семьёй на яхте у побережья Маскали. В какой-то момент морской отдых ему наскучил, и он сошёл на берег, отправившись гулять по набережной Сант-Анна.
Там турист приставал к прохожим и стоял посреди дороги. При этом лицо, по словам местных, у него уже было разбито. Приехавшие карабинеры вызвали ему медиков, но парень отказался от помощи. Когда его попытались уложить на носилки, он вырывался и кидался на всех без разбора.
Справиться с агрессором удалось только с помощью дополнительной бригады. Россиянина отвезли в больницу Джарре, но и там он продолжил буянить — правоохранителям пришлось вмешиваться ещё раз. Позже драчуна привели в чувства. Теперь ему грозит суд за сопротивление и нападение.
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