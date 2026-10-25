Россиянин сошёл с яхты и устроил бойню с полицией на берегу Сицилии

25 октября 2026, 17:56

Россиянин устроил драку с карабинерами на набережной Сант-Анна в Маскали

Фото: Istock/globalmoments

Россиянин сошёл с яхты и устроил драку с полицией на берегу Сицилии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.