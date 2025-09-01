Во Франции задержали тунисца с драгоценностями на $11,7 млн в трусах
Полиция Франции задержала двух граждан Туниса с драгоценностями на сумму 10 млн евро, которые были спрятаны у одного из них в нижнем белье.
Парижская полиция задержала двух граждан Туниса на выходе из поезда на одном из столичных вокзалов. При обыске у одного из них в трусах обнаружили драгоценности на общую сумму 10 млн евро (около 11,7 млн долларов).
По данным издания Parisien, среди изъятого были дорогостоящее колье, серьги, кольцо, часы Rolex и другие ценные вещи. Прокуратура Парижа сообщила о возбуждении дела по факту получения ворованных товаров организованной преступной группой.
Помимо драгоценностей, в чемодане задержанных правоохранители обнаружили болгарку. Один из подозреваемых является несовершеннолетним.
Читайте также: