В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек

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Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что из районов, граничащих с нефтебазой, где случился пожар, в пункты временного размещения (ПВР) эвакуировали более 1000 человек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. В городе был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, пострадавших нет.
Сообщается, что людей разместили в пансионатах и гостиницах города. Кроме того, они прошли медицинский осмотр.
Ранее стало известно, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, — была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — поделился он.
Сообщается, что людей разместили в пансионатах и гостиницах города. Кроме того, они прошли медицинский осмотр.
Ранее стало известно, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова