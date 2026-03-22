В Феодосии водитель мотоцикла погиб при столкновении с автомобилем Kia K5
В Феодосии столкнулись легковой автомобиль Kia K5 и мотоцикл Honda Steed. В результате аварии погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария случилась 22 марта около 14:30 по московскому времени на Керченском шоссе. По предварительным сведениям, шофёр легкового автомобиля совершал поворот налево и не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении по главной дороге.
Удар пришёлся в переднюю часть мотоцикла. От полученных травм водитель двухколёсного транспортного средства, 1993 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Человек за рулём Kia K5 не пострадал. Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Керчи при столкновении Lada Priora с маршруткой погиб 24-летний пассажир.
