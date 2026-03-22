«Я родился заново»: В Геленджике мотогонщик сорвался с 50-метровой скалы
Белорусский мотогонщик Артём Кунцевич выжил после падения со скалы на тренировке в Геленджике. О произошедшем он рассказал в личном блоге.
Инцидент произошёл 14 марта на крутом подъёме. Чемпион Республики Беларусь соскользнул вниз на 50 метров вместе с мотоциклом. Позже Кунцевич вернулся на место, чтобы собрать обломки: разорванные очки, перчатки в крови и ремешок от часов.
Спортсмен отметил невероятную скорость падения и крутой угол склона, который оказался почти вертикальным. Мотогонщик получил перелом руки и ссадины. В соцсетях он поблагодарил Бога и ангела-хранителя за спасение и назвал 14 марта днём рождения заново. Кунцевич призвал не переоценивать свои силы.
