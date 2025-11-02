В Туапсе из-за падения беспилотника произошел пожар
Беспилотники ВСУ попытались атаковать Туапсе. Обломки сбитого аппарата упали на портовую инфраструктуру города, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В результате инцидента произошел пожар. На место происшествия прибыли бригады спасателей. Сведения о пострадавших и масштабах разрушений не поступали.
Беспилотники ВСУ заметили и в других городах Краснодарского края. Ранее стало известно о взрывах над Геленджиком. По словам местных жителей, прозвучало не менее семи громких хлопков.
В целях безопасности местные власти приостановили работу аэропортов Сочи, Краснодара и Геленджика. Над территорией региона работает система противовоздушной обороны.
