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В Финляндии задержали человека из России

Финские пограничники задержали человека из России
Фото: istockphoto/Yingko

Финская пограничная охрана задержала гражданина России, который незаконно пересёк границу в районе Йоэнсуу (Северная Карелия). Об этом сообщает издание is.fi.



По данным портала, нарушитель переходил границу по пересечённой местности. Сразу после задержания он подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии.

Задержанного направили на процедуру первичной проверки, начали расследование по факту предполагаемого нарушения границы. Пограничный уполномоченный Северной Карелии связался с российской стороной по поводу упомянутого инцидента.

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Никита Кротов

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