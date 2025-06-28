«На них свалилось много хейта, начались ссоры»: Звездный продюсер раскрыл, живут ли Муцениеце и Дранга вместе
Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что Агата Муцениеце и Петр Дранга живут вместе
В последнее время в Сети появилась информация, что беременная актриса Агата Муцениеце не живет с любимым Петром, несмотря на планы Дранги и Муцениеце сыграть свадьбу в июле. Их коллеги якобы подтверждали эту информацию. Однако продюсер Сергей Дворцов развеял слухи. Он заявил, что пара живет вместе, хоть и сталкивается с хейтом онлайн.
«Вокруг этой пары ходит очень много разных слухов. Но в части того, что они не живут вместе — это не правда, они живут вместе. У них скоро бракосочетание, свадьба уже этим летом. Там много тонкостей, которые они хотят совместно исполнить», — объявил Дворцов.Муцениеце живет в четырехкомнатной квартире в районе Речного вокзала со своей 9-летней дочерью Мией, оставшуюся после развода с Павлом Прилучным. Вопреки слухам, что Агата и аккордеонист Петр Дранга не живут вместе, Дворцов уверяет, что это неправда. Пара действительно делит общее пространство.
«Думаю, что раз уже беременность есть, то говорить о том, что роман не настоящий, не стоит. Я знаю о чем я говорю, они живут вместе. Сейчас им очень непросто, на них свалилось много хейта и на этой почве есть ссоры», — добавил продюсер, отвечая на вопрос «Wоman.ru» об отношениях звездной пары.Ранее также было подтверждено, что Муцениеце, которая все еще продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным, не общается с их общим сыном Тимофеем. По ее словам, в последний раз актриса выходила на контакт с Тимофеем около месяца назад.
*Запрещенная в России экстремистская организация