«На них свалилось много хейта, начались ссоры»: Звездный продюсер раскрыл, живут ли Муцениеце и Дранга вместе

28 июня 2025, 04:18

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что Агата Муцениеце и Петр Дранга живут вместе

Пётр Дранга и Агата Муцениеце с дочкой Мией (Фото: Instagram* @agataagata)

В последнее время в Сети появилась информация, что беременная актриса Агата Муцениеце не живет с любимым Петром, несмотря на планы Дранги и Муцениеце сыграть свадьбу в июле. Их коллеги якобы подтверждали эту информацию. Однако продюсер Сергей Дворцов развеял слухи. Он заявил, что пара живет вместе, хоть и сталкивается с хейтом онлайн.







«Вокруг этой пары ходит очень много разных слухов. Но в части того, что они не живут вместе — это не правда, они живут вместе. У них скоро бракосочетание, свадьба уже этим летом. Там много тонкостей, которые они хотят совместно исполнить», — объявил Дворцов.

Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)



«Думаю, что раз уже беременность есть, то говорить о том, что роман не настоящий, не стоит. Я знаю о чем я говорю, они живут вместе. Сейчас им очень непросто, на них свалилось много хейта и на этой почве есть ссоры», — добавил продюсер, отвечая на вопрос «Wоman.ru» об отношениях звездной пары.