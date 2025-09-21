В Германии мужчина поджег несколько книг в библиотеке из-за искажения истории
В Берлине арестовали 35-летнего мужчину, который едва не спалил библиотеку. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Инцидент произошел днем субботы, 20 сентября, в учреждении при французском культурном центре. Предварительно, один из посетителей облил несколько книг горючим веществом и поджег их. Очевидцы заметили его действия и поспешили потушить огонь. К счастью, никто не пострадал.
Примечательно, что поджигатель не сбежал и дожидался полицейских. По его словам, он хотел избавиться от книг, в которых были неверно изложены события прошлого. Таким образом мужчина решил бороться с искажением истории.
