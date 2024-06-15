В Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки

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В Париже начались беспорядки во время акции протеста против правой партии «Национальное объединение», сообщает РИА Новости.
Агентство сообщает, что на улицы французской столицы вышли около 15 тысяч человек. Вскоре после начала акции начались провокации.
Протестующие начали забрасывать полицию камнями, разбивать автобусные остановки и рекламные витрины, а также поджигать мусорные баки. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы. Многие участники держали агитационные плакаты, флаги Палестины и жгли файеры.
Ранее телеканал France 24 отметил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов вызвало политический шок в стране.
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Протестующие начали забрасывать полицию камнями, разбивать автобусные остановки и рекламные витрины, а также поджигать мусорные баки. Полицейские применили слезоточивый газ для разгона толпы. Многие участники держали агитационные плакаты, флаги Палестины и жгли файеры.
Ранее телеканал France 24 отметил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания и назначении досрочных выборов вызвало политический шок в стране.
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Артем Кузьмин