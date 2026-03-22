Раскрыта судьба россиянки после крушения катера на Мальдивах

Генконсульство РФ: россиянка выжила при крушении катера на Мальдивах
Фото: iStock/den-belitsky

Россиянка выжила при крушении скоростной лодки, которая перевернулась вместе с туристами у одного из островов Мальдивского архипелага. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул России в республике Алексей Идамкин.



По словам дипломата, речь идет о катере, который курсирует между островами. Россиянка выжила, но за помощью в ведомство не обращалась, добавил он.

Инцидент случился рядом с островом Фелидху на Мальдивах. Когда произошло крушение, на борту находились семь человек, включая гражданку РФ, подданную Великобритании и пятерых индийцев. Причины и обстоятельства аварии выясняются, проводится расследование.

Екатерина Коршунова

