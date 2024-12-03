В Германии вынесли приговор за двойное убийство украинцев на автовокзале

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Суд в немецком Эссене приговорил четверых подростков к срокам от 8,5 до 10 лет лишения свободы за убийство двух украинских баскетболистов в Оберхаузене в феврале этого года, передает журнал Stern.
Преступление произошло 10 февраля, когда спортсмены, направляясь в Дюссельдорф, остановились на автовокзале. Их окружили и избили, а один из нападавших, 15-летний подросток, нанес ножевые ранения.
Один из баскетболистов умер в больнице в день нападения, второй скончался спустя 10 дней от осложнений. Суд не подтвердил версию прокуратуры о том, что мотивом нападения стала их национальность.
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Один из баскетболистов умер в больнице в день нападения, второй скончался спустя 10 дней от осложнений. Суд не подтвердил версию прокуратуры о том, что мотивом нападения стала их национальность.
«Теперь четверо обвиняемых по этому делу приговорены к срокам от восьми с половиной до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних за совместное двойное убийство», — уточняет издание со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда в немецком Эссене Матиаса Кюстерса.Обвиняемые, которым на момент преступления было от 14 до 16 лет, договорились заранее спровоцировать конфликт, однако баскетболисты повода не давали.
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Мария Моисеева