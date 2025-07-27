В горах Дагестана случилось землетрясение магнитудой 3,6
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в горах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Эпицентр активности находился в 15 километрах восточнее от села Анди Ботлихского района. Так как очаг залегал на глубине 50 километров, подземные толчки на земной поверхности не ощущались. Аппаратура их зафиксировала ранним утром воскресенья, 27 июля в 04:03.
О сейсмособытии ведомство проинформировала Геофизическая служба Дагестана. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6.5 было зафиксировано в Авачинском заливе на Камчатке.
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