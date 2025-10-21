Полиция возобновила поиски Усольцевых из-за странности их пропажи и появления в деле новых улик

21 октября 2025, 01:01

Спасатель Киселев: Полиция возобновила поиски пропавших Усольцевых из-за новых улик

Фото: iStock/Chalabala

Спасатель и альпинист Денис Киселев назвал ненормальным полное отсутствие следов пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых с пятилетней дочерью. Этот факт указывает на возможную преднамеренность их исчезновения, пояснил эксперт в беседе с ИА Регнум.





Он подчеркнул, что случайно пропасть, не оставив никаких следов, практически невозможно.





«Тем более, (когда) столько усилий было потрачено на поиски. (...) Люди, даже раненые, когда хотят, чтобы их нашли, оставляют следы», — рассуждал Киселев.

«Может быть, правоохранители нашли причины, по которым эту семью надо разыскивать совсем иначе. (...) Либо они погибли все вместе, либо они, возможно, не хотят, чтобы их нашли», — предположил Киселев.