Полиция возобновила поиски Усольцевых из-за странности их пропажи и появления в деле новых улик
Спасатель и альпинист Денис Киселев назвал ненормальным полное отсутствие следов пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых с пятилетней дочерью. Этот факт указывает на возможную преднамеренность их исчезновения, пояснил эксперт в беседе с ИА Регнум.
Он подчеркнул, что случайно пропасть, не оставив никаких следов, практически невозможно.
«Тем более, (когда) столько усилий было потрачено на поиски. (...) Люди, даже раненые, когда хотят, чтобы их нашли, оставляют следы», — рассуждал Киселев.Собеседник издания также отметил маловероятность одновременной гибели трех человек в лесной местности. Более того, он считает, что интерес к инциденту со стороны сотрудников правоохранительных органов указывает на новые обстоятельства в деле Усольцевых.
Возможно, обыск в квартире семьи позволил обнаружить важные улики, которые «оживили» расследование с поисками без вести пропавших. Однако новую информацию по какой-то причине не разглашают общественности.
«Может быть, правоохранители нашли причины, по которым эту семью надо разыскивать совсем иначе. (...) Либо они погибли все вместе, либо они, возможно, не хотят, чтобы их нашли», — предположил Киселев.Ранее уже сообщалось о странностях во время поисков Усольцевых. Так, выяснилось, что некоторых волонтеров попросили подписать соглашение о неразглашении.