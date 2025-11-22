В Госдуме заявили о «мигрантском иждивенчестве» за счёт российского бюджета
Депутат Толстой выступил против выплаты российских пособий мигрантам за рубежом
Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой выступил за то, чтобы прекратить иждивенчество мигрантов за счёт России. С таким заявлением парламентарий выступил в эфире радиостанции «Вести ФМ».
По словам Толстого, проблема заключается в ситуациях, когда семьи мигрантов, которые остаются на родине, получают российские пособия. Он привёл пример, что эти семьи могут получать выплаты из московских МФЦ, находясь, например, в Таджикистане.
«Вот такого быть не должно. И эта работа, она идёт, там непростые решения, и нам нужно, принимая любое решение, понимать, как оно будет реализовано, чтобы у государства силёнок хватило это реализовать, но мы в этом направлении двигаемся и не свернём с него», — высказался политик.Ранее в Санкт-Петербурге подросток-мигрант устроил поджог полицейского автомобиля.