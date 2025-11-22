Достижения.рф

В Госдуме заявили о «мигрантском иждивенчестве» за счёт российского бюджета

Депутат Толстой выступил против выплаты российских пособий мигрантам за рубежом
Фото: Istock/vichinterlang

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой выступил за то, чтобы прекратить иждивенчество мигрантов за счёт России. С таким заявлением парламентарий выступил в эфире радиостанции «Вести ФМ».



По словам Толстого, проблема заключается в ситуациях, когда семьи мигрантов, которые остаются на родине, получают российские пособия. Он привёл пример, что эти семьи могут получать выплаты из московских МФЦ, находясь, например, в Таджикистане.

«Вот такого быть не должно. И эта работа, она идёт, там непростые решения, и нам нужно, принимая любое решение, понимать, как оно будет реализовано, чтобы у государства силёнок хватило это реализовать, но мы в этом направлении двигаемся и не свернём с него», — высказался политик.
Ольга Щелокова

