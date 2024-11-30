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В Грузии протестующие заблокировали морской порт Поти

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Протестующие в Грузии заблокировали морской порт города Поти. За прошедшие два дня сильно пострадало 42 полицейских, беспорядки в стране продолжаются, сообщил Телеграм-канал Mash.
Толпа собралась у здания Первого канала Грузии (Общественного вещателя) в Тбилиси. Там люди требуют выделить эфирное временя для представителей оппозиции. Рядом с парламентом в настоящий момент летают коктейли Молотова, поделились власти. Сейчас неспокойно и в Батуми, Гори, Озургети, Ланчхути и в Зугдиди.

В МВД Грузии сделали заявление, что действия протестующих вышли за рамки законодательства. И выложили видеодоказательства. Из-за этого сотрудники применяют спецсредства. В ночь с 29 на 30 ноября было задержано 107 человек.



Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. ​



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#грузия
Пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от пьяного отца
30 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/mactrunk

В Брянской области пятилетний ребёнок угодил в больницу с многочисленными ушибами и ссадинами. Мальчик пострадал, пытаясь защитить мать от пьяного отца, когда тот начал её бить.
Семейная драма произошла в городе Унеча, сообщает телеграм-канал Baza. 27-летний Николай пришёл домой с работы, изрядно выпил, после чего разозлился на пятилетнего сына. Мальчишка бегал по квартире и никак не хотел ложиться спать. Родитель завёл ребёнка в комнату и принялся орать на него.

На защиту сына пришла мама, и тогда Николай переключился на неё. Но руганью он не ограничился, а сбил женщину с ног и начал её душить. Тут уже не выдержал сам мальчик: он бросился на отца, защищая мать, но, конечно, силы были не равны. Мужчина бил ребёнка по лицу, попе и спине.

Когда отец угомонился, женщина выгнала его из дома, а сама повезла ребёнка в больницу. Врачи диагностировали у мальчика ушибы челюсти и кровоподтёки по всему телу. Мать зафиксировала травмы и написала заявление в полицию. Правоохранители начали проверку. Несмотря на случившееся, мальчик говорит, что скучает по отцу.

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#мальчик
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В Москве студента заковали в наручники и доставили в призывной пункт
30 ноября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/scaliger

В Москве студента заковали в наручники и силой доставили в пункт призыва на срочную службу. Об этом рассказал адвокат Калой Ахильгов.
В своём телеграм-канале юрист написал, что молодой человек некоторое время жил за границей. Вернувшись в Россию, он поступил в институт, а на воинский учёт встал только в августе этого года. Отсрочку от службы в армии ему не предоставили, так как он поступил в вуз не сразу после окончания средней школы.

В начале ноября молодой россиянин подал исковое заявление в суд, в котором просил признать решение призывной комиссии незаконным. 29 ноября студента задержали сотрудники полиции и в наручниках доставили на призывной пункт. Основанием для этого стало полученное ими письмо военного комиссара, в котором тот указывал, что молодой человек не явился в военкомат без уважительной причины.

В доказательство своих слов адвокат опубликовал видео, на кадрах которого видно, как правоохранители силой вытаскивают студента из машины отца. В действиях сотрудников военкомата и полицейских Ахильгов усмотрел превышение должностных полномочий.

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#военкомат
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Бородатый бандит на джипе похитил двух подростков и вымогал у них деньги
В Москве бандит с пистолетом захватил двоих подростков и требовал выкуп
30 ноября 2024, 15:55

Фото: istockphoto/scaliger

Бородатый бандит с пистолетом захватил двоих подростков и требовал у них выкуп в обмен на свободу. Побудило его к этому недовольство кроссовками и шапкой, которую ребята ему продали.
Несколькими днями ранее 20-летний Магомед приобрёл вещи в столичном торговом центре «Кунцево плаза» на Ярцевской улице, сообщает телеграм-канал Mash. Потом у него внезапно возникло подозрение, что обновки некачественные, попросту говоря — «палёные». Молодой человек решил разобраться в ситуации, используя методы из 90-х.

Он снова приехал в торговый центр, выловил двоих несовершеннолетних продавцов и, угрожая пистолетом, усадил их в свой чёрный джип. Затем отвёз парней на пустырь и начал запугивать, стреляя в воздух.

В качестве компенсации Магомед затребовал с ребят 120 тысяч рублей — 100 тысяч за кроссовки и 20 тысяч за шапку. Затем он отпустил подростков, объявив, что поставил их на счётчик, и дал им срок уплаты до 5 декабря. Но ничего получить не успел — его задержали.

Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Бандиту светит солидный срок за похищение человека и вымогательство. Дома у Магомеда правоохранители нашли кучу ножей и пистолет. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Москвы.

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В Лангепасе пьяный полицейский угнал автомобиль и угрожал коллегам
30 ноября 2024, 14:33

Фото: iStock/ Rattankun Thongbun

Пьяный сотрудник полиции угнал машину в Лангепасе, врезался в сугроб и угрожал коллегам, которые его задержали, сообщил Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 27 ноября. Капитан полиции Александр Васильев залез в машину местной жительницы, пока женщина отошла в магазин, и уехал. Как только она заметила пропажу автомобиля, женщина обратилась в полицию. Угонщика оперативно разыскали — он врезался в ближайший сугроб.

В ходе задержания Александр Васильев был зол и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина угрожал коллегам-полицейским, которые оформляли протокол — он никак не мог успокоиться.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в Лангепас капитан полиции приехал на отдых, а трудится он начальником ИВС ОМВД России «Ханты-Мансийский». Мужчине грозит уголовное дело за угон машины, но вину Александр Васильев признавать не стал.

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В Москве полиция нашла оружие и контрабанду в ходе проверки пропаганды ЛГБТ*
30 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/ Dzurag

Работники полиции и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе рейда по проверке пропаганды ЛГБТ* обнаружили оружие и контрабандный алкоголь в одном из клубов Москвы, сообщалось на сайте главного управления МВД по столице.
По данным ведомства, полиция северо-востока столицы совместно с городским управлением ФСБ провели проверку незаконной деятельности в ночном клубе на Складочной улице. Там осуществляли пропаганду движения ЛГБТ*.

В ходе обыска клуба правоохранители обнаружили контрабандный алкоголь без акцизов. Ещё у неизвестного гражданина изъяли оружие. Его отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали директора туристического клуба «Мен Тревел» Андрея Котова — он набирал в поездки ЛГБТ*-группы. Он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

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*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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Юношу избили и расстреляли из пневматики на подставном свидании в Петербурге
30 ноября 2024, 11:50

Фото: istockphoto/istockphoto

В Санкт-Петербурге молодой человек приехал на свидание с незнакомкой из интернета в Яблоновский сад. Встречу 16-летний юноша покинул с множеством травм и материальными потерями.
С милой 17-летней девушкой парень познакомился в Сети, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Первое свидание они назначили около школы № 639 на улице Пятилеток. Пара отправилась гулять и знакомиться ближе. Девушка неожиданно предложила свернуть с улицы в Яблоновский сад как место более романтичное.

Романтика быстро закончилась, когда из кустов вышла недружелюбная компания в масках. Незнакомцы представились братьями девушки. Они заявили, что её на самом деле 14 лет, а парень явно хочет её изнасиловать. Затем юношу принялись избивать. Один из «братьев» достал пневматический пистолет, заставил парня снять штаны и принялся стрелять ему по ногам. В конце встречи «родственники» заставили неудачливого Ромео перевести все деньги с карты и ушли вместе с девушкой в закат.

С места свидания юноша отправился в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы носа, челюсти и скул, гематомы на ногах, руках и ягодицах. Позже вместе с отцом парень обратился в полицию — сейчас компанию ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Мать и дочь погибли из-за неисправной вентиляции в Ногинске
30 ноября 2024, 11:49

Фото: istockphoto/simpson33

В подмосковном Ногинске мать, дочь и собака насмерть отравились газом. Следователи считают возможной причиной их гибели повреждение вентиляции либо трубы оттока газа.
Тела погибших были найдены после того, как глава семьи не сумел связаться с женой и дочерью и поднял тревогу, напоминает «КП». Прибывшие спасатели вскрыли дверь и сразу почувствовали резкий запах газа. В комнатах они нашли скончавшихся 39-летнюю женщину и её 14-летнюю дочь. В коридоре бездыханной лежала немецкая овчарка.

Во время осмотра помещений эксперты обнаружили повреждение трубы оттока газа. Проверка газового оборудования в квартире проводилась в сентябре. Было ли повреждение вентиляции случайным или преднамеренным, предстоит выяснить правоохранителям.

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В Петербурге школьник употребил наркотики и умер после падения из окна
30 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/ Roman Arbuzov

В Санкт-Петербурге ученик девятого класса употребил наркотические вещества и выпал из окна шестого этажа, сообщил телеканал 78.ru.
Инцидент произошел 29 ноября на улице Дыбенко. Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что человек упал с высоты. Прибывшие на место стражи порядка увидели под окнами жилого дома 15-летнего подростка, ученика девятого класса. Мальчика спасти не удалось.

По данным работников полиции, девятиклассник выпал из окна на шестом этаже. В квартире правоохранители обнаружили 22-летнего безработного молодого человека — он вместе с несовершеннолетним употреблял наркотические вещества. У гражданина не получилось внятно рассказать о произошедшем.

Соупотребителя выпавшего из окна школьника доставили в отдел полиции. В настоящий момент устанавливаются детали и обстоятельства инцидента, а ещё решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Краснодарец похитил в секс-шопе резиновые пенисы для поделок
30 ноября 2024, 11:14

Фото: istockphoto/piratedub

Житель Краснодара ограбил секс-шоп, так как ему резко понадобились резиновые фаллоимитаторы. Применение им мужчина нашёл довольно необычное: он намеревался сделать из них нунчаки.
О нестандартном грабителе корреспонденту телеграм-канала Mash рассказала владелица магазина Елена Кулагина. По её словам, мужчина действовал очень быстро, управился всего за четыре минуты. Он зашёл в магазин, напугал ножом продавщицу, забрал с витрины четыре резиновых пениса и удалился.

Похитителя членов задержали довольно быстро, уже на следующий день. Оказалось, что раньше он работал рентгенологом в поликлинике. Мужчина рассказал правоохранителям, что он не какой-то там извращенец, а любитель восточных единоборств. Из похищенных пенисов он намеревался изготовить нунчаки для тренировок. Просил развеселившихся полицейских понять его и простить.

Награбленное сырьё для вооружений вернули в магазин. Напуганная продавщица из-за стресса три дня не выходила на работу. Несостоявшийся оружейный барон сидит под домашним арестом.

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