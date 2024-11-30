В Грузии протестующие заблокировали морской порт Поти

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Протестующие в Грузии заблокировали морской порт города Поти. За прошедшие два дня сильно пострадало 42 полицейских, беспорядки в стране продолжаются, сообщил Телеграм-канал Mash.
Толпа собралась у здания Первого канала Грузии (Общественного вещателя) в Тбилиси. Там люди требуют выделить эфирное временя для представителей оппозиции. Рядом с парламентом в настоящий момент летают коктейли Молотова, поделились власти. Сейчас неспокойно и в Батуми, Гори, Озургети, Ланчхути и в Зугдиди.
В МВД Грузии сделали заявление, что действия протестующих вышли за рамки законодательства. И выложили видеодоказательства. Из-за этого сотрудники применяют спецсредства. В ночь с 29 на 30 ноября было задержано 107 человек.
Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.
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В МВД Грузии сделали заявление, что действия протестующих вышли за рамки законодательства. И выложили видеодоказательства. Из-за этого сотрудники применяют спецсредства. В ночь с 29 на 30 ноября было задержано 107 человек.
Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.
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Ольга Енгалычева