Жертва издевательств треш-блогеров из Краснодара шокировала своим заявлением полицию
Россиянка, которую треш-стримеры снимали на видео во время издевательств, заявила полиции, что не имеет к парням претензий. Об этом РИА Новости сообщил представитель УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.
Ранее стало известно, что треш-блогеры привезли молодую жительницу Санкт-Петербурга в Краснодар и начали фиксировать на видео различные издевательства над ней. Родственники девушки предположили, что она может находиться под воздействием наркотических веществ и не осознаёт происходящее.
При проверке заявления от матери полицейские выехали по указанному адресу.
«В своих объяснениях девушка отметила, что проживает на съёмной квартире совместно со своим молодым человеком, каких-либо противоправных действий в её отношении не совершалось, претензий к кому-либо она не имеет», — сообщил представитель ведомства.По словам Коноваленко, полицейские сейчас изучают видеозаписи, которые появились в сети, и выясняют все обстоятельства произошедшего.