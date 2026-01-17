Жертва издевательств треш-блогеров из Краснодара шокировала своим заявлением полицию

17 января 2026, 21:09

МВД: девушка, которую избивали треш-стримеры в Краснодаре, не имеет претензий

Фото: Istock/blinow61

Россиянка, которую треш-стримеры снимали на видео во время издевательств, заявила полиции, что не имеет к парням претензий. Об этом РИА Новости сообщил представитель УМВД по Краснодару Артём Коноваленко.





Ранее стало известно, что треш-блогеры привезли молодую жительницу Санкт-Петербурга в Краснодар и начали фиксировать на видео различные издевательства над ней. Родственники девушки предположили, что она может находиться под воздействием наркотических веществ и не осознаёт происходящее.



При проверке заявления от матери полицейские выехали по указанному адресу.

«В своих объяснениях девушка отметила, что проживает на съёмной квартире совместно со своим молодым человеком, каких-либо противоправных действий в её отношении не совершалось, претензий к кому-либо она не имеет», — сообщил представитель ведомства.