В Хакасии расследуют гибель десятилетнего мальчика, утонувшего в озере
В Республике Хакасия в озере утонул десятилетний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК России, трое детей катались на велосипедах и добрались до озера неподалеку от населенного пункта Бея. Двое ребят решили искупаться, но погибший заплыл в заросли камыша и утонул. Точные причины и обстоятельства гибели мальчика выясняет Саяногорский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Недавно похожая ситуация произошла на Алтае. Подросток попытался переплыть водоем, но не рассчитал свои силы и пошел ко дну.
Читайте также: