В Индии 13 человек умерли из-за испорченного молока
India Today: в Индии 13 человек скончались из-за испорченного молока
В Индии в округе Восточный Годавари штата Андхра-Прадеш 13 человек умерли, еще 11 госпитализированы из-за употребления испорченного молока. Об этом сообщает India Today.
Семеро из пострадавших проходят лечение в больницах города Раджамахедраварам. По предварительным данным, причиной отравления стало испорченное молоко. Власти начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
