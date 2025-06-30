В Индии две маленьких сестры заживо сварились в кипящем казане

30 июня 2025, 20:06

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В индийском штате Уттар-Прадеш в кипящем казане погибли двое детей. Сначала в котел свалилась полуторагодовалая девочка. Спустя два года ее старшая сестра скончалась по той же причине. Как сообщает The Times of India, семья держала придорожный киоск с едой в районе Сонбхадра.