В Индии две маленьких сестры заживо сварились в кипящем казане
В индийском штате Уттар-Прадеш в кипящем казане погибли двое детей. Сначала в котел свалилась полуторагодовалая девочка. Спустя два года ее старшая сестра скончалась по той же причине. Как сообщает The Times of India, семья держала придорожный киоск с едой в районе Сонбхадра.
Первая трагедия произошла, когда малышка играла недалеко от горшка, пока родители были заняты работой. После произошедшего ребенка госпитализировали в медицинский центр Даддхи, затем — в районную больницу. В тот же день девочки не стало.
Перед этим сообщалось, что во Вьетнаме российскую туристку ужалила одна из самых опасных медуз в мире — морская оса. Медики спасали женщину восемь часов.
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