В Индии гималайские медведи растерзали трех человек за 11 дней
В индийском штате Уттаракханд медведи стали причиной трагедий, унесших жизни трех человек за короткий срок. Об этом сообщает издание News9live.
27 октября женщина упала со склона, пытаясь спастись от хищника. 2 ноября другой медведь напал на мужчину, оставив его с тяжелыми травмами. На следующий день зверь растерзал вторую женщину.
Ситуация вызвала панику в окрестных селах, особенно в тех, где лес граничит с населёнными пунктами. Чтобы справиться с угрозой, лесное ведомство впервые решило на отстрел. Жители надеются на скорое разрешение проблемы и безопасность своих семей.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае 15-летний школьник из села Чугуевка Тимофей Поляков удостоен медали Совета Федерации «За проявленное мужество» за спасение пяти женщин от медведя.
