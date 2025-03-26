В Подмосковье совершено нападение на офицера Минобороны

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В среду утром было совершено нападение на офицера Минобороны в подмосковном городе Железнодорожный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что киллер поджидал военного около подъезда. Как только офицер вышел, по нему сразу же открыли огонь из пистолета Макарова с глушителем.
Предварительно сообщается, что сотрудник Минобороны получил ранение, но его водитель открыл ответный огонь и смог спугнуть стрелка.
Позже тело киллера было обнаружено в лесополосе в Балашихе. В настоящее время неизвестно, покончил ли он с собой или его убили за провал операции.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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Предварительно сообщается, что сотрудник Минобороны получил ранение, но его водитель открыл ответный огонь и смог спугнуть стрелка.
Позже тело киллера было обнаружено в лесополосе в Балашихе. В настоящее время неизвестно, покончил ли он с собой или его убили за провал операции.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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Анастасия Чинкова