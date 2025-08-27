В Таиланде мужчина бегал по улице голым и искал свою любовь
В Таиланде местный житель бегал по улице голым и таким образом пытался найти свою любовь. Об этом сообщает издание Thaiger.
Инцидент случился накануне вечером в провинции Пхатталунг. Увидев голого мужчину, местные вызвали полицию.
Бегающим оказался 22-летний молодой человек, который дал обет священному духу. Согласно ему, он должен был пробежать голым, если найдет свою настоящую любовь. При этом суженную юноша так и не встретил, но таким образом попытался мотивировать потусторонние силы быстрее дать ему возлюбленную.
Для дачи показаний экстренно из храма вызвали бабушку мужчины, с которой он проживает. Она объяснила, что внук страдает психическими расстройствами и уже появлялся голым на улице. Дело в его отношении заводить не стали.
Читайте также: