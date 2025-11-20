В Ингушетии ищут Батыра Кулаева*, снабжавшего оружием террористов из «Крокуса»
В Ингушетии разыскивают 28-летнего Батыра Кулаева*, который является пособником террористов из «Крокуса». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
По его данным, Кулаев* и его сообщник Хаваж-Багаудин Алиев* поставляли оружие исполнителям теракта через тайники. Оба фигуранта разыскиваются МВД по уголовной статье.
Напомним, из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта 2024 года, погибли 149 человек, еще свыше 500 пострадали. Его исполнителей задержали в Брянской области при попытке бегства к украинской границе. По версии следствия, они действовали в интересах Киева для дестабилизации политической ситуации в России.
