В Иране казнили троих человек после протестов

08 ноября 2026, 11:20

В Иране казнили трех участников январских протестов

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Иране привели в исполнение смертные приговоры в отношении трех мужчин, признанных виновными в проведении операций в интересах Израиля и США, а также в участии в вооруженных беспорядках во время январских протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные органы.