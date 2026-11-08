В Иране казнили троих человек после протестов
В Иране привели в исполнение смертные приговоры в отношении трех мужчин, признанных виновными в проведении операций в интересах Израиля и США, а также в участии в вооруженных беспорядках во время январских протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные органы.
Осужденными являются Хасан Диобанд, Хамид Каземи и Реза Занганех. По данным следствия, они обвиняются в применении оружия, гранат и коктейлей Молотова, поджоге общественных зданий и повреждении электроподстанции в городе Караджа, что привело к отключению электроэнергии в ряде районов.
Диобанда арестовали 11 января, после чего задержали еще десять человек. Всех троих осужденных приговорили к смертной казни с конфискацией имущества. Казнь состоялась после того, как Верховный суд оставил приговоры в силе. Остальные фигуранты дела получили сроки от пяти до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что адвокаты пережившей смертную казнь американки знали, что она может выжить. Речь идет о Кристе Пайк.
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