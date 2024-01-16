В Иркутске 20-летний студент загадочно исчез после отдыха в ночном клубе

Фото: istock / Evgeny Sergeev
В Иркутске 20-летний парень пропал после отдыха в ночном клубе. Студента разыскивают уже 9 месяцев. Об этом рассказала сестра молодого человека «Комсомольской правде».
Девушка заявила, что брат с товарищами пошел в развлекательное заведение в апреле 2023 года. На остановке молодые люди попрощались и поехали в свои общежития. Россиянин в тот день на связь с близкими так и не вышел. Но он отправил сообщение другу с текстом: «Все будет зашибись».
В ходе поисков рыбаки нашли паспорт парня. Волонтеры и полицейские проверили лес, но ничего больше не обнаружили. Позже бабушка студента нашла в телефоне номер внука, которого ни у кого больше не было. Семья пыталась дозвониться до парня, но безуспешно.
Молодой человек ростом примерно 1 метр 70 сантиметров, у него худощавое телосложение и темные короткие волосы. Также у него есть шрам на левой голени. В день пропажи он был в черной куртке с оранжевой подкладкой, серых джинсах и оранжевых ботинках.
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В ходе поисков рыбаки нашли паспорт парня. Волонтеры и полицейские проверили лес, но ничего больше не обнаружили. Позже бабушка студента нашла в телефоне номер внука, которого ни у кого больше не было. Семья пыталась дозвониться до парня, но безуспешно.
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Алина Юрчак