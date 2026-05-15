В Иркутске третьи сутки ищут 10-летнего мальчика, упавшего в реку Иркут
В Иркутске продолжаются поиски десятилетнего мальчика, упавшего в реку Иркут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел во вторник на берегу реки в СНТ «Сосна» Ленинского района. Со слов сверстника-очевидца, ребенок пытался сделать фотографию на телефон, оступился и упал в воду, после чего его унесло течением.
Полицейские, волонтеры и спасатели уже третьи сутки обследуют береговую линию. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось, что тело подростка обнаружили на дне водоема в Новосибирской области. Он вместе с друзьями купался возле моста через реку Карасук, глубоко нырнул и не смог выплыть.
