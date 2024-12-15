Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ BFMTV: число жертв урагана на Майотте может достичь нескольких тысяч

BFMTV: число жертв урагана на Майотте может достичь нескольких тысяч

Фото: iStock/ SingerGM

Фото: iStock/ SingerGM

Число жертв во время разрушительного урагана «Шидо», который обрушился на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) в субботу, может достичь нескольких тысяч, проинформировал телеканал BFMTV.
По информации телеканала, из-за удара стихии «погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом их [жертв] число может достичь тысячи и даже нескольких тысяч».

Ранее стало известно, что ураган унес жизни 14 человек. На Майотту направлены крупные силы спасателей, а ещё нужные медикаменты. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо будет координировать работы по преодолению последствий урагана. На данный момент он направляется на архипелаг.



В Финляндии в ноябре прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов. Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу.

Читайте также:

В Атлантическом океане сформировался новый ураган

Климатолог Киселев объяснил увеличение количества ураганов

В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»
#человек
#министр
#франция
#жертва
ЦУР Ульяновской области: сообщения о взрыве в депо — фейк
15 декабря 2024, 20:59

Фото: iStock/ Saulo Angelo

Власти Ульяновской области опровергли информацию о взрыве железнодорожного полотна в Ульяновске, которая распространилась в Сети. Местный центр управления регионом (ЦУР) назвал такие сообщения фейком, распространенным со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
Сотрудники ульяновских правоохранительных органов объявили, что происшествий на железной дороге не фиксировалось, а информация о том, что спецслужбы Украины якобы подорвали рельсы недалеко от местного локомотивного депо — ложь.

«Просим ульяновцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию», — отмечалось в сообщении центра управления регионом.

Ранее сообщалось, что работа взлётно-посадочных полос в аэропорте Стюарт в штате Нью-Йорк была парализована практически на час. Причина заключалась в активности неизвестных дронов в воздушном пространстве неподалёку от воздушной гавани. Губернатор штата Кэти Хокул передавала, что определить происхождение беспилотников, как и то, откуда они были запущены, не удалось.

Читайте также:

Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в Донецке

Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом
#информация
#взрыв
#фейки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матрос Марченко с танкера «Волгонефть 212» рассказал о крушении в Керчи
15 декабря 2024, 20:37

Фото: iStock/Photos by Painter

Матрос с нефтяного танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о крушении судна в Керченском проливе.
Экипаж корабля поднял тревогу после утреннего обхода, в 08:30. В этот момент моряк обнаружил, что конструкция танкера повреждена штормовыми волнами. Тогда все члены экипажа собрались в рубке, надели спасательные жилеты и стали ждать спасательное судно, сообщил Марченко в беседе с «Известиями».

По словам матроса, после прибытия спасательного буксира «Меркурий» долгое время не удавалось никого эвакуировать, поскольку судно не могло подойти к корме. В результате членов экипажа вытащили из тонущего корабля только с помощью вертолёта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

Читайте также:

Опубликована расшифровка сигнала SOS затонувшего танкера «Волгонефть 212»

Минздрав: двое пострадавших после крушения танкера в море сейчас в тяжёлом состоянии

Животные Крыма находятся в опасности из-за разлива нефти после крушения танкеров
#керчь
#корабль
#крушение
#нефть
#судно
#чп
#аварии
#шторм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав: двое пострадавших после крушения танкера в море сейчас в тяжёлом состоянии
15 декабря 2024, 19:29

Фото: iStock/ Alexey Bakharev

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализировали в городскую больницу Анапы, часть из них — в тяжелом состоянии, проинформировало агентство РИА Новости.
«Одиннадцать пострадавших при крушении танкера в Черном море госпитализированы в городскую больницу города Анапы. Двое из них — в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести», — обратил внимание помощник министра здравоохранения России.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывают всю нужную медицинскую помощь, которую координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Накануне в Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива.

На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа говорит, что все находящиеся на борту уже надели спасательные жилеты, но у них нет возможности спустить водоводы.


Читайте также:

МЧС сообщило о первом погибшем при крушении танкеров в Керченском проливе

Бастрыкин взял под контроль дело о крушении танкеров

Танкер «Волгонефть 239» сел на мель возле порта Тамань
#дело
#помощь
#мчс
#море
#контроль
#минздрав рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин взял под контроль дело о крушении танкеров
15 декабря 2024, 18:42

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о деле крушения танкеров в Чёрном море. По одной из версий экипажи судов допустили ошибки в навигации из-за непогоды.
В официальном телеграм-канале ведомства указано, что председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе расследования двух ранее возбуждённых уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего.

Следствие даст оценку действиям экипажа в условиях шторма, танкеры проверят на предмет их технического состояния и обслуживания.

По поручению президента РФ Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин создал рабочую группу по координации ликвидации последствий двойного кораблекрушения. Возглавил её вице-премьер Виталий Савельев.

Читайте также:

Опубликована расшифровка сигнала SOS затонувшего танкера «Волгонефть 212»

Танкер «Волгонефть 239» сел на мель возле порта Тамань

Капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить
#следствие
#крым
#михаил мишустин
#министр
#ск рф
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликована расшифровка сигнала SOS затонувшего танкера «Волгонефть 212»
15 декабря 2024, 18:31

Фото: iStock/pelucco

В Сети появились записи переговоров экипажей нефтяных танкеров «Волгонефть» с Центром Службы управления движением судов Керченского пролива. Их в своём Telegram-канале представили «Известия».
На опубликованной аудиозаписи слышно, как диспетчер просит моряков подготовиться к скорой эвакуации. Один из членов экипажа ответил, что все находящиеся на борту уже одели спасательные жилеты, однако спустить водоводы возможности нет.

Сотрудник Центра Службы управления подчеркнул, что спасательный буксир «Меркурий» уже приближается к танкеру «Волгонефть 212».

Ранее сообщалось, что танкер подал первый сигнал SOS около девяти утра в воскресенье. Сигнал поступил спустя час после крушения. Позже второй сигнал был подан с борта танкера «Волгонефть 239».

Читайте также:

Животные Крыма находятся в опасности из-за разлива нефти после крушения танкеров

Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море

Капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить
#керчь
#корабль
#крушение
#спасение
#нефть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Танкер «Волгонефть 239» сел на мель возле порта Тамань
15 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/ IgorSPb

Второй повреждённый танкер, «Волгонефть 239», после дрейфа сел на мель в 80 метрах от берега возле порта Тамань, сообщила пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
Пресс-служба МЧС обратила внимание, что связь с экипажем поддерживается. На данный момент на борту пребывают 14 человек.

«Планируется эвакуация», — подчеркнули в министерстве.

Накануне в Керченском проливе из-за крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. В воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые суммарно перевозили восемь тонн мазута. На борту кораблей находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, которые повредили судна.

Стало известно, что с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек скончался.

Читайте также:

Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»

Ещё один танкер повреждён из-за шторма в Керченском проливе

Вертолёт Ми-8 МЧС вылетел к терпящему бедствие в Керченском проливе танкеру
#мчс
#эвакуация
#человек
#крушение
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить
15 декабря 2024, 17:43

Фото: iStock/ Dikuch

После крушения в Керченском проливе капитан танкера «Волгонефть 212» смог выжить — он наглотался воды с мазутом и потерял сознание, сообщил Телеграм-канал Baza.
Спасатели смогли спасти весь экипаж судна, состоявший из 13 человек — 11 из них на данный момент пребывают в больнице Анапы с обморожением.

Больше всех в катастрофе пострадал капитан танкера Леонид В. По информации источника канала, мужчина наглотался воды с мазутом, потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение.

Капитан «Волгонефть 212» и ещё один член экипажа находятся в реанимации. Двум членам экипажа не потребовалась госпитализация.

Ранее стало известно, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, которые перевозили в общей сложности восемь тонн мазута. Из-за повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов.

Читайте также:

Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море

СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе

Названа возможная причина крушения танкеров в Керченском проливе
#спасатели
#госпитализация
#человек
#мужчина
#крушение
#рф
#нефть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий крушения танкеров
15 декабря 2024, 17:25

Фото: istockphoto/phaisarn2517

По поручению президента РФ Владимира Путина, создана рабочая группа для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Её создал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее состав вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.

В настоящее время спасательная операция ещё продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде. Одной из причин крушения танкеров специалисты называют то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Судьба четверых моряков, находившихся в трюме одного из кораблей, пока остаётся неизвестной.

Читайте также:

Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море

Судьба четверых моряков из трюма тонущего танкера пока неизвестна

СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе
#операция
#мчс
#специалисты
#министр
#крушение
#михаил мишустин
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Животные Крыма находятся в опасности из-за разлива нефти после крушения танкеров
Доцент Лучак: разлив нефти из-за крушения танкеров в Керчи угрожает животным
15 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/ufokim

Доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу после разлива нефти с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива нефтепродуктов. Ожидается, что на пляжах появится нефтяная плёнка, а экосистеме будет нанесён сильный урон.

Лучак подчеркнул, что опасность грозит особо охраняемым природным территориям. Известно, что крушение судов произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Там проживает большое количество птиц и животных, которые могут пострадать от разлившегося мазута.

При этом эколог Сергей Грибалев в беседе с изданием «Подъем» отметил, что в Крыму имеются все необходимые для ликвидации последствий ресурсы. Однако успех операции будет зависеть от погодных условий.

Читайте также:

Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море

СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе

МЧС сообщило о первом погибшем при крушении танкеров в Керченском проливе
#крым
#керчь
#крушение
#корабль
#нефть
#животные
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате