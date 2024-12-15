BFMTV: число жертв урагана на Майотте может достичь нескольких тысяч

Фото: iStock/ SingerGM
Число жертв во время разрушительного урагана «Шидо», который обрушился на Майотту (заморская территория Франции в Индийском океане) в субботу, может достичь нескольких тысяч, проинформировал телеканал BFMTV.
По информации телеканала, из-за удара стихии «погибли по меньшей мере несколько сотен человек, при этом их [жертв] число может достичь тысячи и даже нескольких тысяч».
Ранее стало известно, что ураган унес жизни 14 человек. На Майотту направлены крупные силы спасателей, а ещё нужные медикаменты. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо будет координировать работы по преодолению последствий урагана. На данный момент он направляется на архипелаг.
В Финляндии в ноябре прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов. Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу.
Читайте также:
В Атлантическом океане сформировался новый ураган
Климатолог Киселев объяснил увеличение количества ураганов
В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»
Ранее стало известно, что ураган унес жизни 14 человек. На Майотту направлены крупные силы спасателей, а ещё нужные медикаменты. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Брюно Ретайо будет координировать работы по преодолению последствий урагана. На данный момент он направляется на архипелаг.
В Финляндии в ноябре прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов. Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу.
Читайте также:
В Атлантическом океане сформировался новый ураган
Климатолог Киселев объяснил увеличение количества ураганов
В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»
Ольга Енгалычева