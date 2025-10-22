В ГД внесут проект о повышении пенсии для детей, оставшихся без родителей
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект о повышении пенсий оставшимся без родителей детям за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом пишет РИА Новости.
Автором инициативы выступил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов. Для детей, потерявших обоих родителей, суммарный ИПК предлагается увеличить в полтора раза, а для детей умершей одинокой матери — в три раза.
«Законопроект предусматривает усиление страховой пенсии по случаю потери кормильца за счёт корректировки расчёта индивидуального пенсионного коэффициента», — говорится в материале.
Инициатива направлена на усиление социальной защиты осиротевших детей и компенсацию утраченного дохода семьи.
Миронов напомнил, что на текущий момент средняя по России пенсия по потере кормильца составляет примерно 16,7 тысячи рублей. Новый законопроект позволит потерявшим родителей детям получать примерно 25 тысяч рублей, а для тех, у кого погибла одинокая мать, эта сумма поднимется до 50 тысяч рублей.
Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в среду.
