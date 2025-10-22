В ГД внесут проект о повышении пенсии для детей, оставшихся без родителей

22 октября 2025, 01:42

Фото: iStock/Nadezhda1906

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект о повышении пенсий оставшимся без родителей детям за счет увеличения индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом пишет РИА Новости.





Автором инициативы выступил лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов. Для детей, потерявших обоих родителей, суммарный ИПК предлагается увеличить в полтора раза, а для детей умершей одинокой матери — в три раза.





«Законопроект предусматривает усиление страховой пенсии по случаю потери кормильца за счёт корректировки расчёта индивидуального пенсионного коэффициента», — говорится в материале.