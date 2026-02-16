На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка, пострадал годовалый малыш

16 февраля 2026, 03:51

При пожаре на юго-западе Москвы пострадали 4 человека, среди них годовалый малыш

Фото: iStock/photovs

Годовалого ребёнка и ещё троих человек госпитализировали после пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.