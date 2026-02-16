На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка, пострадал годовалый малыш
Годовалого ребёнка и ещё троих человек госпитализировали после пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно публикации, возгорание произошло в многоквартирном здании. Сотрудники МЧС оперативно выехали к полыхающему дому и ликвидировали открытое горение на 12 этаже. Пострадавших людей доставили в больницу, их состояние уточняется. Никто не погиб.
