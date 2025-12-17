В Италии погибли двое парашютистов после столкновения в воздухе

17 декабря 2025, 12:42

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В Италии инструктор и бывшая спортсменка погибли при прыжке с парашютом в Фано. Инцидент произошёл на высоте около 30 метров от земли.





Как оказалось, 70-летний Эрмес Зампа и 63-летняя Виолетта Лайкецион совершали прыжок с парашютом в составе группы из 14 человек. На высоте около 30 метров стропы их парашютов запутались, и оба опытных парашютиста рухнули вниз.



Зампа имел 30-летний опыт и более двух тысяч прыжков, а Лайкецион, бывшая спортсменка из Бразилии, проживавшая в Италии, совершила свыше шести тысяч прыжков. По словам директора компании Skydive Fano Роберто Масио, причиной трагедии стал человеческий фактор.





«В последнее время несчастные случаи в основном происходят из-за человеческой ошибки. Достаточно мгновения невнимательности, и вы не осознаете, насколько близко находитесь к другому парашюту», — отметил Масио.