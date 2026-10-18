В Италии произошел новый виток беспорядков, пишут СМИ

18 октября 2026, 19:38

Repubblica: молодежь устроила беспорядки в центре Милана и громит магазины

Фото: istockphoto/Ajax9

В центре Милана произошёл новый виток беспорядков: группы молодых людей разгромили витрины и начали грабить магазины в районе площади Дуомо. Об этом сообщает газета Repubblica.