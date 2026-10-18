В Италии произошел новый виток беспорядков, пишут СМИ
В центре Милана произошёл новый виток беспорядков: группы молодых людей разгромили витрины и начали грабить магазины в районе площади Дуомо. Об этом сообщает газета Repubblica.
По данным издания, в происходящем участвовали не менее двух тысяч молодых людей. Они разбивали витрины, используя мусорные контейнеры, стулья и электровелосипеды, после чего проникали в магазины. Среди подвергшихся нападению торговых точек — магазины спортивных товаров и супермаркет. Полномасштабных столкновений пока не происходило.
Полиция усилила присутствие на площади Дуомо, где дежурят патрульные машины и подразделения правоохранительных органов. На случай полномасштабных стычек подготовлен водомёт. Согласно прямой трансляции газеты Corriere della Sera, обстановка в центре Милана спокойная. На улицах размещены полицейские в спецобмундировании.
Новая стадия беспорядков произошла на следующий день после столкновений, которые охватили центр Милана в ходе акции против роста стоимости жизни. Призывы собраться на площади Дуомо вновь распространялись в социальных сетях с утра в воскресенье.
По данным государственной полиции Италии, в ходе беспорядков в Милане, Болонье, Турине и других городах для установления личности задержали 197 человек. Всего 28 человек арестовали, в том числе 12 несовершеннолетних и шестерых иностранцев. В результате столкновений пострадал 141 сотрудник правоохранительных органов.
В Милане, где на акцию вышли около пяти тысяч человек, в полицию доставили 72 человека. По итогам проверок 17 человек арестовали, в том числе пятерых несовершеннолетних, ещё 22 молодых человек привлекли к ответственности. В столкновениях пострадали 104 правоохранителя. Ущерб от беспорядков, произошедших во время уличных акций, в среднем оценивается в 1,3 миллиона евро, сообщила ассоциация малого бизнеса Unimpresa.
Читайте также: